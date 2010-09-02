Грейпфрут - натомість протидіабетичних ліків

Співробітники Єврейського університету в Єрусалимі пропонують використовувати грейпфрут як засіб для лікування діабету.

За їх словами, антиоксидант нарингенин, що додає плоду гіркуватого присмаку, має таку ж дію, як і два лікарські препарати, прописувані сьогодні страждаючим діабетом другого типу.

Нагадаємо, що діабет розвивається, коли організм втрачає здатність виробляти достатню кількість гормону інсуліну.

Ізраїльські учені з`ясували, що цитрусовий флаваноїд нарингенин допомагає збільшити чутливість організму до інсуліну, а також сприяє збереженню нормальної маси тіла. Крім того, цей антиоксидант примушує печінку спалювати жири, а не запасати їх для довготривалого зберігання. Аналогічною дією володіють препарати фенофибрат і росиглитазон, що допомагають контролювати перебіг діабету.

science.compulenta.ru