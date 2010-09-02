У хронічній втомі винні ...миші

Синдром хронічної втоми може бути викликаний рідкісним мишачим вірусом, вважають дослідники з Управління контролю якості продуктів і ліків США.

Вони виявили присутність фрагментів політропного вірусу лейкемії мишей (MLV), який викликає у гризунів рак, в крові 86% пацієнтів (32 з 37 осіб) з синдромом хронічної втоми і лише у 7% (3 з 44) здорових випробовуваних. Тепер фахівці мають намір провести масштабніші дослідження, щоб з`ясувати, чи служить мишачий вірус лейкемії причиною синдрому або ж є «нешкідливим спостерігачем».

Синдром хронічної втоми — вельми поширена патологія не встановленої точно природи, якою страждають 17 млн. осіб по всьому світу у віці від 2 до 80 років. Симптомами захворювання вважаються порушення сну, періодична апатія, депресії, безпричинні напади гніву, агресія з частковою амнезією, порушення пам`яті, труднощі з концентрацією, болі в горлі, м`язах і суглобах, головні болі і інше. В даний час не існує ні методів діагностики захворювання, ні способів лікування.

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