Українські чиновники - проти онкохворих дітей?

У дитячій лікарні «Охматдит» вже чотири місяці немає життєво необхідних препаратів для лікування онкохворих дітей. Раніше їх купували за бюджетні кошти.

Завідуючий відділенням трансплантації кісткового мозку лікарні «Охматдит» Олег Рижак говорить, що «вичерпалися запаси антибіотиків, деяких протипухлинних засобів, а також немає ростових факторів і протигрибкових».

Відомо, що в «Охматдит» і раніше потрапляло лише 40% від загальної потреби ліків, придбаних за бюджетні гроші. Решту – 60% шукали батьки і волонтери. Цього року медичний центр не отримав навіть торішнього мінімуму. Всі залишки препаратів закінчилися ще в травні.

Фахівці стверджують, що така ситуація спостерігається по всій Україні – в такі лікарні не поставляють навіть ті ліки, по яких ще в лютому проходили тендери. Тому діти, які хворіють на онкогематологію, зараз забезпечені ліками лише на 5%. Як результат – зупинка протокольних хіміотерапій і відмова в трансплантації.

Перші звернення адміністрації лікарні «Охматдит» до Міністерства охорони здоров`я датовані травнем 2010 року. 2 червня перший заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець пообіцяв, що найближчим часом ситуація виправиться. З початку літа адміністрація лікарні і волонтери кожні два тижні попереджали, що лікувати дітей нічим, і кожного разу їх просили почекати ще тижнів зо два і обійтися спонсорськими грошима. «І так ми дійшли до такого стану, коли вичерпалися всі благодійники, які нам могли допомагати, і ми перейшли в режим ручного розподілу ліків щодня на кожну дитину. Навіть змушені купувати індійські ліки. Якісні, звичайно», – говорять в «Охматдиті» і заявляють, що 19 серпня вони звернулися вже до міністра охорони здоров`я України Зиновія Митника з офіційним запитом. На нього прийшла відповідь: «Стовідсоткова потреба в медикаментах і виробах медичного призначення для лікування дітей з онкогематологічними захворюваннями на 2010 рік становить 105 мільйонів 330 тисяч гривень, але централізована закупівля дозволить вирішити проблему забезпечення лікарськими засобами приблизно на 38% від фактичної потреби».

Правда, 19-20 серпня склади лікарні все-таки поповнилися ліками. Медики отримали 100 флаконів ендоксану і 200 флаконів алексину. «Проте, згідно з тим самим листом міністра Митника, постачань інших критично необхідних ліків у Центр не очікується раніше жовтня-листопада 2010 року, та й то в незначних кількостях», – розводять руками в центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку.

«Я особисто вчора була в Міністерстві охорони здоров`я до пізнього вечора. Розмовляла із заступником міністра Віктором Лисаком, – сказала в інтерв`ю «Главреду» глава опікунської ради Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої лікарні «Охматдит» Оксана Корчинська. – Він пообіцяв зібрати ліки по всій Україні – з його слів, в областях ще є торішні залишки, а також підписати контракти з постачальниками, які виграли тендери. Для нас, наприклад, важливий препарат граноцит (вартість одного флакона 3 тисячі 800 гривень). Щоб з`ясувати ситуацію з його постачаннями, у моїй присутності чиновник дзвонив постачальникам. Ті обіцяють надати ліки навіть без передоплати, але тільки в тому випадку, якщо міністерство підпише з ними всі необхідні договори. А ось чому ці документи не були підписані раніше, ніхто пояснити не зміг! На сьогоднішній день у нас немає ніякої конкретної інформації, коли будуть ліки. Разом з тим ми дуже вдячні благодійникам. Лише один з 450 депутатів зараз нам купив на 120 тисяч гривень ліків. Ще один благодійник – представник наглядової ради одного з банків сам нас відшукав і купив ті ліки, які рятують зараз дітей. Завдяки цьому, сімнадцятирічного Сергія Балагуту лікарі можуть готувати до трансплантації кісткового мозку. Але, на жаль, придбаних ліків не вистачить на повний курс хлопчика».

А ось мами і тата хворих дітей вже продали все майно, яке могли. Наприклад, батьки Тані Матяш і одинадцятирічного Руслана Повалія віддали всю живність – курей, свиней, корів, але виручених грошей вистачило на тиждень лікування дітей.

Граноцит, якого так чекають в лікарні «Охматдит», не можна купити в аптеці. Це дорогий препарат, який фірми-виробники привозять в нашу країну лише під державні закупівлі. «Банкір вчора купив, все, що зміг знайти – 25 флаконів, – продовжує глава опікунської ради Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої лікарні «Охматдит». – Говорить, що міг би придбати ще, але фізично це зробити неможливо. Проблема – не знайти гроші, а купити за ці гроші ліки. Чиновники ж не хочуть порушувати процедурні моменти!.. Зараз ми в такому становищі, що змушені звертатися до «сірих дилерів», у яких ціна на оригінальні препарати на 20% вища».

На сьогоднішній день в центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої лікарні «Охматдит» перебуває семеро дітей, яким необхідна трансплантація. Ще четверо на черзі. Але через брак ліків їх прийняти не можуть.

«Ми попередили міністра, якщо ми, не дай Боже, не зможемо «витягнути» якусь дитину, батькам буде однаково, що існують якісь тендери і процедурні питання, – говорить Оксана Корчинська. – У більшості батьків – це єдині діти!»

Нагадаємо, ще в середині липня міністр охорони здоров`я провів кадрові зміни в тендерному комітеті із закупівлі ліків, запевняючи, що «треба швидко і рішуче робити кадрові висновки», щоб не допустити зриву реалізації життєво необхідних державних програм. Минуло півтора місяці, але ситуація не змінилася.

Не так давно прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що має намір звільнити з посади міністра охорони здоров`я Зиновія Митника. Можлива причина – виявлення порушення проведення тендерних закупівель медичного устаткування і ліків (у попередньому уряді Юлії Тимошенко Зиновій Митник обіймав посаду заступника міністра охорони здоров`я і відповідав за тендерні закупівлі).

Тетяна Катриченко

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