Молоко усуває запах часнику

Учені з Університету штату Огайо (США) знайшли чудовий засіб для усунення запаху часнику з рота. Вони пропонують любителям часнику під час їжі випивати маленьку скляночку молока.

Тепер з`ясувалося, що вживання 200 мл молока на 50% знижує концентрацію алілу метилу сульфіду в повітрі, що видихається. Якнайкращого результату можна добитися, якщо віддавати перевагу цільному, а не знежиреному молоку, причому пити його слід маленькими ковтками під час їжі, а не після неї.

Факультативно нагадаємо, що поїдання великої кількості часнику уповільнює в організмі процес нітрозування, в ході якого деякі речовини, що містяться в їжі або забрудненій воді, перетворяться в канцерогенні сполуки. Таким чином, часник може знижувати ризик появи раку.

newsland.ru