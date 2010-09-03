Осінь - час депресій

Ще недавно психіатри говорили про небезпеку аномальної спеки для психічного здоров`я. Тепер же в.о. керівника Центру психіатрії імені Сербського Зураб Кекелідзе закликає особливо уважно ставитися до себе і восени. На його думку, саме зараз необхідно знайти розумне співвідношення відпочинку і роботи, щоб уникнути розвитку сезонних депресій.

Особливо важливим тут є дотримання режиму сну, чергування інтенсивної і менш інтенсивної роботи. Також потрібно зрозуміти, що трудоголік - це поганий працівник, підкреслює Кекелідзе. Треба відпочивати хоч би один день в тиждень і хоч би тиждень протягом року. Тоді навантаження на психіку і імунну систему буде понижено.

Статистика показує: осінь - перехідний період, який приводить до збільшення звернення громадян до різних лікарів, у тому числі і людей з психічними розладами.

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