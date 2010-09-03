2 чашечки кави в день - запорука здорового серця

Одна–дві чашки кави в день можуть благотворно впливати на серце, вважають співробітники Університету Афін (Греція). Дослідження 700 осіб у віці від 65 до 100 років, що живуть на маленькому острові Ікарія в Егейском морі, показало, що ті, хто вживає щодня помірну кількість кави, мають еластичніші кровоносні судини навколо серця. Більшість випробовуваних пили традиційну грецьку міцну каву маленькими чашками, об`єм яких складав від 25 до 50 мл.

Відкриття говорить про те, що літнім людям з високим кров`яним тиском слід регулярно пити каву. Проте дозування "ліків" не повинне перевищувати пари чашок в день, оскільки поки немає доказів того, що три–пять чашок можуть сприяти подальшому поліпшенню аортальної розтяжності. На думку дослідників, надмірна пристрасть до кави не оздоровлює кровоносні судини, оскільки в організм поступає надлишок кофеїну, що має судинозвужувальні властивості.

До речі, важливим може бути і те, в яких умовах проходить "кавопиття". Випробовувані греки пили ароматний напій вранці і увечері в кафе з друзями. Тобто на еластичність судин могли благотворно впливати і позитивні емоції, що одержуються від спілкування в невимушеній атмосфері.

Грецька кава традиційно вариться в турці (джезве) і не фільтрується.

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