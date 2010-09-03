Чим шкідливі куплені салати

Готові салати не настільки здорова їжа, як здається, вважають дослідники з лондонського Інституту профілактичної медицини Уолфсон. На їх думку, в кожному десятому салаті солі більше, ніж у великому сендвичі з ресторану швидкого харчування.

Багато офісних працівників купують готові овочеві салати, прагнучи зробити свій раціон здоровішим. Особливо вони популярні у жінок, які сидять на дієтах.

Дослідники перевірили 270 зразків готових салатів, деякі з яких придбані в магазинах, що спеціалізуються на здоровому харчуванні.

Тільки у шести салатах виявилося солі менше, ніж, наприклад, в пакеті солоних сухарів — 0,5 грама.

А в одному з 10 зразків солі виявилося більше, ніж 2,1 грама — приблизно стільки міститься у великому гамбургері. Учені нагадують, що ця кількість солі наближається до половини добової норми її споживання, яка не повинна перевищувати 5 грамів.

Дослідники говорять, що це не вперше, коли салати піддаються нападкам. Наприклад, минулого року аналогічне дослідження показало, що в деяких салатах і жиру більше, ніж в бургерах.

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