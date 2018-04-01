Виноградне лікування

Тим, хто хоче відстрочити старість, потрібно зараз активно налягати на виноград: він лікує серце, відновлює пам`ять плюс до того багатий на антиоксиданти. А для різноманітності можна приготувати цілюще молоде вино-бурчак за рецептом відомого українського натуропата Олени Світко.

«У мене на дачі якраз достиг темний виноград. Я його зрізаю, не мию (на ягодах знаходяться дріжджі). На 1 кг ягід беру 100 г цукру, всю цю масу добре руками передавлюю, і вона стоїть у мене 3 дні, — розповідає Олена Віталівна. — Потім пропускаю через марлю або через сито, виходить чистий виноградний сік. Я його виливаю в бутель і ставлю затвор. А масу, що залишилася, заливаю кип`ятком з розрахунку на 1 кг маси 1 л кип`ятку. Все це стоїть 3дні, потім проціджую, переливаю в бутель і — під затвор з трубочкою. Через 3 дні, коли і перша, і друга субстанція починають пінитися, я все це змішую, розливаю в пляшки, закупорюю і починаю пити». А випити бурчака, за словами Олени Світко, потрібно 7 л. «Це рівносильне переливанню крові, настільки добре бурчак чистить її».

У хід у Олени Вітальевни йдуть не тільки ягоди, але і кісточки. «Це міф, що вони можуть спровокувати апендицит. По-перше, їх краще добре пережовувати. А по-друге, навіть якщо ви їх не розжуєте, вони добре розчиняються в кишечнику», — говорить вона. Їсти кісточки потрібно, тому що в них міститься величезна кількість виноградної олії, а вона є відмінним антиоксидантним засобом.

Олена Світко рекомендує також їсти і листя винограду. «Це відмінний загальнозміцнюючий засіб. Воно корисне для шлунку, для підшлункової». Природно, їсти його потрібно не в сирому вигляді. «Зберіть листя, заморозьте і потім використовуйте замість капустяного листя в приготуванні голубців», — радить лікар-натуропат.