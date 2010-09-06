Компост небезпечний для здоров'я

Королівське садівниче товариство Великобританії попередило садівників про ризик, зв`язаний з використанням компосту, повідомляє ВВС. Недавній випадок показав, що це добриво може бути джерелом зараження легіонельозом.

У березні 2010 року 67-річний шотландець поступив в реанімацію Королівської лікарні Александри в Пейслі з лихоманкою, ознобом, сплутаною свідомістю і задишкою. Незадовго до цього він поранив руку лопаткою, працюючи з компостом.

Лабораторне дослідження змиву з легенів пацієнта виявило присутність бактерії з роду легіонелл – Legionella longbeachae, яка і викликала захворювання. Цей мікроорганізм на відміну від Legionella pneumophila (найбільш поширеного збудника легіонельозу) мешкає не у водоймищах і системах кондиціонування повітря, а в грунті і компості.

Повідомлення про цей випадок опубліковане в журналі The Lancet.

На підставі того, що відбулося, Королівське садівниче товариство попередило садівників про ризик легіонельозу і порекомендувало "осмислено" працювати з компостом: надягати захисні рукавички, не нахилятися над відкритою тарою з добривом і зберігати його в закритому вигляді. Також було запропоновано носити захисну маску при застосуванні компосту.

medportal.ru