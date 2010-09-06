У Пакистані унаслідок теракту загинули понад 40 осіб
09:32, 06 вересня 2010Зарубіжні новини
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Більш як 100 осіб поранені
У місті Кветта на південному заході Пакистану внаслідок теракту загинули понад 40 осіб і більш як 100 поранені.
Жертвами потужного вибуху, що здійснив смертник, стали учасники ходи мусульман-шиїтів, які щороку в останню п`ятницю Рамадану проводять акцію на знак солідарності з палестинцями і проти контролю Ізраїлю над Єрусалимом, передає Радіо «Свобода».
Вибух у Кветті - вже другий великий теракт у Пакистані за останні три дні.
У середу в місті Лахор на сході Пакистану жертвами вибуху стали щонайменше 35 осіб - також місцеві шиїти, близько 300 осіб були поранені.
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