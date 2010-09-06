Як врятувати очі від комп'ютера

Основною проблемою всіх завзятих комп`ютерників є комп`ютерний зоровий синдром, симптомами якого є: паління в очах, погіршення гостроти зору, почервоніння і т.д.

Для того, щоб не допустити серйозних ускладнень, ви повинні дотримуватися декілька простих правил і рекомендацій в рамках профілактики комп`ютерного зорового синдрому: обмеження часу роботи за комп`ютером, розташовуватися від монітора більш ніж на 50 см, що години роботи робити перерву по 15 хвилин, виконуючи при цьому спеціальні вправи для очей і .т.д.

Зі всього цього можна зробити висновок, що правильно організована робота за комп`ютером послужить вам вірним помічником в збереженні здоров`я.

Вправи для очей:

Щільно закривати і широко розплющувати очі 5-6 разів підряд з інтервалом 30 секунд.

Подивитися вгору, вниз, управо, вліво, не повертаючи голови.

Обертати очима по колу: вниз, управо, вгору, вліво і у зворотному напрямі.

Дивитися прямо перед собою 2-3 секунди.

Трьома пальцями кожної руки легко натискати на верхню повіку. Через 1-2 секунди зняти пальці із повік. Повторити 3-4 рази. Покращує циркуляцію внутрішньоочної рідини.

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