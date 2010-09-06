6 цілющих властивостей часнику

Часник належить до тих продуктів, які я вживаю щодня. Не дивлячись на те, що він, може і не захищає від нечистих духів, але вбиває наповал відразу трьох «зайців»: хвороботворні бактерії, віруси і грибки. Але для цього часник повинен бути сирим (ніякі часникові пігулки або кубики не підійдуть).

Ось шість властивостей часнику, заради яких варто полюбити його різкий аромат:

1. Профілактика раку. Учені прийшли до висновку, що аллицин, хімічна речовина, що надає часнику специфічний запах, може застосовуватися для боротьби з раковими клітинами.

2. Зниження ризику серцево-судинних захворювань. Декілька наукових досліджень указують на те, що часник знижує рівень «поганого» холестерину, знижує тиск, розріджує кров, знижує рівень гомоцистину, таким чином роблячи профілактику серцево-судинних захворювань без всяких побічних ефектів (окрім запаху), на відміну від фармацевтичних засобів.

3. Боротьба з паразитами і вірусами. Замість того, щоб використовувати антивірусні препарати, їжте часник і ваш імунітет буде надійно озброєний проти атак осінньо-зимового сезону, що починається.

4. Могутній антиоксидант. Часник, що володіє величезним антиоксидантим потенціалом, чудово підходить для людей всіх віків для нейтралізації дії вільних радикалів.

5. Лікування грибкових захворювань. Часник бореться з грибковими інфекціями, наприклад, такими як молочниця.

6. Профілактика укусів комах. Люди, які їдять сирий часник, стають несмачними для різних комах типу кліщів і комарів.

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