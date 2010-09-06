Як загальмувати розвиток недоумства?

Люди, що люблять розгадувати головоломки і кросворди, роблять хорошу справу для свого здоров`я. Таке проведення часу допоможе їм довше залишатися у формі і протистояти розвитку недоумства, стверджують американські дослідники з Медичного центру Університету Раш в Чікаго.

Вони провели дослідження на прикладі 1157 людей у віці старших 65 років і з`ясували: тренування мозку захищало від розвитку недоумства. Проте, як тільки з`являлися перші симптоми захворювання, недоумство починало стрімко розвиватися.

Що більше людина задіювала свій мозок, тим повільніше у неї розвивалося недоумство (1 бал відповідало зниженню швидкості на 50%). Проте, 148 осіб з цієї кількості мали діагностовану хворобу Альцгеймера. У них активне використання мозкових ресурсів привело до стрімкішого дегенеративного процесу.

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