Проти карієсу буде щеплення

Англійські стоматологи вважають, що настав час ввести в медичну практику протикарієсне щеплення. Це можливо, стверджують вони.

Досліди на тваринах показали, що гниття зубів, подібно до інфекції, переноситься певним видом бактерій.

Ці бактерії викликають утворення кислот, які руйнують тверді тканини зуба, емаль і дентин.Одержаний з бактерій прищепний матеріал зараз випробовується на мавпах.

evolutiontechnical.com