Учені винайшли принтер для їжі

Американські учені з Массачусетського технологічного інституту розробили один цікавий пристрій, який одержав назву Cornicopia («ріг достатку»). Новинка є подібністю 3D-принтера, проте вона здатна відтворювати по запрограмованому в ній рецепту готову страву. Зрозуміло, всі інгредієнти для майбутньої страви повинні бути спочатку завантажені в пристрій, а потім вони змішуються в спеціальному відсіку. Після цього «принтер» шар за шаром створюватиме їжу з цього комплекту базових елементів. В процесі виготовлення цих шарів компоненти або нагріваються, або охолоджуються залежно від конкретного рецепту. Творці відзначають, що користувачі цієї машини зможуть не тільки вибрати собі «меню», але і контролювати точний вміст калорій, вітамінів, білків, жирів і вуглеводів у вже готовій страві.

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