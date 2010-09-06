Група крові розповість про вдачу

Як не дивно, японці прагнуть дізнатися про те, яка у них група крові якомога раніше. Тут вірять, що знаючи групу крові, можна дізнатися навіть вдачу людини. Це впливає на вибір другої половинки, а іноді, навіть, на вибір робочого місця.

Зараз в Японії увійшли до моди, і продовжують набирати популярності особливі швидкісні знайомства. Що це таке? Люди збираються в призначений час в призначеному місці, як правило, це погано освітлене приміщення. Мета збору – пошук другої половинки. Пошук здійснюють за групами крові. Наприклад, наперед обмовляється, що жінки хочуть познайомитися з чоловіками з другою або ж третьою групою крові. По запевненню самих жінок, їх чоловіки або бойфренди розчарували їх. Причому, розчарування в партнерові списується на те, що у нього не відповідна група крові. Жінки виступають проти чоловіків з першою групою крові в більшості своїй.

Люди з першою групою крові – рішучі і дуже упевнені в своїх силах. Володарі третьої групи крові – егоїсти, що віддають перевагу свободі думок і свободі слова. У Японії настільки популярна теорія про групи крові, що майже все населення, окрім серйозних учених, слідують їй.

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