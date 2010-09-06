Обжерливість псує обмін речовин

Навіть короткий період обжерливості має довгострокові наслідки у вигляді збільшення ваги тіла і накопичення жирових відкладень, вважають учені з Університету Лінкопінг в Швеції. Лише місяць відсутності фізичної активності і надмірної калорійності здатний змінити обмін речовин на два роки.

З`ясувалося, що за час експерименту його учасники поповніли в середньому на 6,4 кілограма. Зайву вагу вони потім втратили приблизно за півроку, але відсоток жиру в масі їх тіла залишився підвищеним навіть через рік. І через 2,5 роки учені все ще знаходили деякі відмінності у відсотку жиру в учасників експериментальної групи і контрольної, члени якої харчувалися і рухалися як завжди.

Отже, на думку авторів дослідження, навіть короткий період змін в харчовій поведінці може мати довгострокові наслідки для здоров`я. Тому за харчуванням і способом життя стежити треба завжди.

newsland.ru