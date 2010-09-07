За останні 10 років можна було запобігти смерті 4 млн дітей

Експерти міжнародної гуманітарної організації Save the Children ("Врятуйте дітей") вважають, що за останні 10 років можна було запобігти смерті, щонайменше, чотирьох мільйонів дітей в усьому світі.

Про це йдеться в доповіді організації, передає Бі-Бі-Сі.

Автори доповіді вважають, що такий високий показник дитячої смертності пов`язаний з нездатністю країн, що розвиваються, вчасно надавати допомогу бідним верствам населення.

В оприлюдненій паралельно доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) також робиться наголос на величезну різницю в умовах життя дітей в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

Згідно з ЮНІСЕФ, у дітей з бідних сімей планети ризик померти вищий у два рази, ніж у дітей із заможних сімей. Однак, наголошують автори, як свідчить досвід деяких країн, створення спеціальних програм допомоги бідним сприяє помітному скороченню показників дитячої смертності.

Економічна або гуманітарна допомога, що надається бідним країнам, не означає автоматично, що діти там стануть менше помирати, пишуть аналітики. Запорука успіху в боротьбі з цією проблемою значною мірою криється у внутрішньому перегляді соціальних систем тієї чи іншої країни.

Обидві доповіді вийшли за два тижні до відкриття у Нью-Йорку саміту, учасники якого підіб’ють перші підсумки виконання розробленої десять років тому програми «Цілі розвитку тисячоліття».

За словами експертів, зниження дитячої смертності в усьому світу поки залишається одним з найбільш важкоздійсненних завдань.