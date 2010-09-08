Чим небезпечні тефлонові сковорідки?

Учені із Західної Віржінії украй стурбовані тим фактом, що вплив хімічних сполук, знайдених в сковорідках з антипригарним покриттям, здатний підвищити рівень холестерину у дітей. Це було підтверджено дослідженнями за участю більш як 12000 дітей.

Йдеться про кислоти типу PFOA і PFOS, які забезпечують сковороді стійкість проти високих температур. Вони також можуть утворюватися при розщеплюванні сполук, використовуваних в харчовій упаковці і одязі. Відомо, що вони здатні потрапляти в тіло і осідати в печінці, відповідальній за переробку жирів і, як результат, контроль холестерину.

До речі, раніше проведене незалежне дослідження вже говорило про те, що PFOA і PFOS можуть втручатися в процес розщеплювання жиру в печінці. Стефані Фрізбі разом з колегами з Медичної школи Університету Західною Віржінії вирішила розібратися з цією проблемою остаточно. Для цього вона вивчала стан здоров`я дітей, які піддалися дії високих доз PFOA унаслідок нещасного випадку.

Зразки крові, узяті у дітей, виявили підвищений рівень PFOA - 69,2 нанограм на міліметр. Для порівняння: в середньому цей показник рівняється 3,9 нанограм на міліметр. Примітно: такий високий рівень був пов`язаний із загальним високим рівнем холестерину.

newsland.ru