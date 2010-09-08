Мертве немовля ожило в обіймах матері

У одному з австралійських пологових будинків відбувся випадок, який лікарі вважають справжнім дивом.

Мешканка Австралії Кейт Огг народила двійнят - хлопчика і дівчинку. Малюки були недоношені і з`явилися на світ на 27 тижні вагітності. Після пологів немовлята були поміщені у відділення інтенсивної терапії, причому дівчинка, яку назвали Емі, виявилася повністю здоровою, а хлопчика, названого Джеймі, лікарі намагалися реанімувати, після чого були вимушені визнати його мертвим.

Дитину принесли матері, щоб вона з ним попрощалася. «Ми втратили Джеймі, він не вижив, мені шкода, - згадує Кейт слова лікаря - Це було найжахливіше, що я коли-небудь відчувала». Кейт притиснула Джеймі до грудей і дві години розмовляла з ним. «Ми з чоловіком сказали синові, як його звуть, і що у нього є сестра, ми розповіли про те, що ми хотіли б зробити разом з ним за його життя», - згадує Кейт.

Раптово хлопчик зітхнув - лікарі спочатку подумали, що це просто рефлекс, але коли Кейт спробувала його погодувати, умочивши палець в грудне молоко, дихання Джеймі вирівнялося. «Незабаром він розплющив очі, - згадує Кейт. - Це було диво. Тоді він протягнув ручку і схопив мене за палець. Доктор продовжував гойдати головою і говорити: «Я не вірю, не вірю».

Про цей випадок стало відомо тільки тепер, коли Келл Огг розповіла свою історію в одному з телешоу. Зараз Джеймі вже 5 місяців і він абсолютно здоровий.

Медики пояснюють цей випадок інтенсивним контактом матері і дитини «шкіра до шкіри», або, як його називають в Австралії, «метод кенгуру». Адже безпосередній контакт дитини з тілом матері дуже важливий, оскільки дозволяє матері виступати як «людський інкубатор», одночасно зігріваючи, стимулюючи і годуючи малюка.

deti.mail.ru