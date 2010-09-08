У Японії епідемія самогубств

Самогубства і депресії серед населення в 2009 році завдали економіці Японії збитків на 2,68 трильйона ієн (31,8 мільярда доларів). Про це повідомляє Лєнта.ру з посиланням на AFP.

Уряд Японії вперше підрахував збиток від самогубств для економіки. При підрахунках були враховані медичні виплати для громадян, які перебувають у депресії, втрачений дохід самовбивць і їхніх родин, а також ряд інших чинників. Зокрема, недоотриманий дохід 26,5 тисяч працездатних японців у віці від 15 до 69 років, які наклали на себе руки в 2009 році, становить 1,9 трильйона ієн (22,5 мільярда доларів).

Японія, нагадаємо, є рекордсменом за кількістю самогубств серед розвинених країн. У 2009 році 32,8 тисячі японців наклали на себе руки.

За даними Світової організації охорони здоров`я, в Японії на 100 тисяч людей припадає в середньому 35,8 самогубства на рік, тоді як у Великій Британії це співвідношення втричі менше. У світі є лише сім країн, жителі яких здійснюють самогубства частіше, ніж у Японії. Це наприклад, Білорусь, де на 100 тисяч людей щорічно припадає 63,3 самогубства.

Уряд Японії вважає, що високий рівень самогубств почасти пояснюється депресією в економіці. Очікується, що за підсумками цього року Японія переміститься в рейтингу найбільших у світі економік з 2-го на 3-є місце, поступившись Китаю.