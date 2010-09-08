Кава - засіб для маніпуляції людьми

Після вживання кофеїну людина легко піддається маніпуляції, стверджують австралійські дослідники медичного університету Квінсленда (Австралія).

Учені провели експеримент, в якому взяли участь 140 волонтерів. Всі учасники повинні були висловити свою точку зору щодо абортів.

Після чого половині випробовуваних запропонували випити декілька чашок кави. Потім учасникам експерименту привели ряд контраргументів, які йшли в розріз з їх особистою точкою зору.

Проаналізувавши результати роботи, дослідники прийшли до висновку, що під впливом кофеїну люди легко відмовляються від своєї думки і піддаються протилежним переконанням.

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