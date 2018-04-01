У яких продуктах пестицидів більш за все?

Всі ми начулися про те, що кавуни — головні ласощі літнього сезону — напхані нітратами і пестицидами. Але чи знаєте ви, що небезпечні хімічні речовини ховаються і в багатьох інших продуктах? Що таке пестициди? Це узагальнена назва прийнята для хімічних речовин, які мають направлену отруйливу дію. До пестицидів відносять хімікати, які не вбивають, а лише обмежують здатність виду до розмноження. Тобто вони викликають безпліддя, порушення внутріутробного розвитку і т.п., повідомляють Аргументи і Факти.

Звичайно, різним продуктам дістаються різні дози пестицидів. Все залежить від абсорбуючих (тобто всмоктуючих) можливостей овоча або фрукта, а також виду того хімікату, яким його обробляють. Чим більше паразитів загрожує урожаю, тим більшою кількістю пестицидів його поливатимуть.

Читайте уважно: цілком можливо, в «десятку» потрапили одні із завсідників на вашому столі.

1. Селера

Поки дієтологи співають селері дифірамби, екологи приходять в жах від її «хімічного складу». Одна стеблинка в середньому містить до 13 різних пестицидів, а в цілому в цій рослині їх виявили аж 67!

Причина такої великої кількості в тому, що селера не має товстої захисної шкірки. Крім того, його украй важко повністю промити, тобто те, що не проникло всередину, осідає зовні і зрештою потрапляє до вас в рот.

2. Персики

Ніжна м`якоть і шкірка персиків, як губка, вбирає хімікати, якими їх рясно зрошують. Всього при вирощуванні цих фруктів використовується більш як 60 різних пестицидів, причому обробку доводиться повторювати украй часто.

3. Полуниця

Багаті вітаміном С і іншими антиоксидантами ягоди також можуть «похвалитися» наявністю 53 пестицидів. Екологи радять по можливості купувати полуницю у дрібних підприємців або навіть у бабусь — все краще, ніж одержувати продукцію з крупних сільськогосподарських полів.

4. Яблука

Це украй ніжні фрукти, що вимагають постійної хімічної обробки. Щоб відлякати цвіль, шкідників і різні хвороби, садівникам доводиться поливати їх приблизно 47 видами пестицидів, причому більшість з них щільно осідає на шкірці. І навіть якщо ви ретельно помиєте яблуко, 100%-го очищення це не забезпечить.

5. Чорниця

Одна маленька ягідка, за підрахунками екологів, містить близько 13 різних пестицидів. А все тому, що тонка «шкірка» чорниці пропускає всередину майже все, чим з радістю обприскують її жалісливі фермери.

6. Болгарський перець

Хай жорстка текстура цього овоча не вводить вас в небезпечну оману: шкірка у нього все одно тонка і ніжна, а значить захисту від проникнення хімікатів — майже немає. Згідно даним американських учених, в перці вдалося виявити 63 види пестицидів, і лише мала їх частина залишається зовні.

7. Капуста, шпинат

Під «одягом» звичайної капусти можуть ховатися 57 видів всіляких пестицидів. У шпинаті, який у свій час в Америці пропагували як головне джерело молодості і здоров`я, їх 45.

8. Виноград

Декілька десятків потенційно небезпечних хімікатів охоче осідають не тільки в ягодах, але і у всіх похідних продуктах винограду. А значить отрута може перекочувати в будь-яку пляшку вина, виготовленого з продукції крупного виноградника.

9. Картопля

Деякі обожнюють їсти печену картоплю разом з шкіркою. Якщо ви з таких, наступного разу подумайте двічі. В середньому одна картоплина піддається обробці 36 видами хімікатів, і якщо якісь з них осідають на шкірці, то інші — накопичуються усередині.

10. Вишня

Цю ягоду дуже люблять лікарі: крім багатих антиоксидантних властивостей вона володіє здатністю нейтралізувати різні канцерогени, тобто захищає організм від ракових пухлин. З іншого боку, до корисних речовин у вишні домішується безліч шкідливих пестицидів — і знову ж таки через те, що шкірка її дуже тонка.

Разом з рейтингом «найбрудніших» фруктів і овочів американські екологи потрудилися і над списком найчистіших. На жаль, він виявився коротшим, та і увійшли до нього далеко не найдешевші плоди. Ось він:

• ріпчаста цибуля

• спаржа

• баклажани

• авокадо

• ананаси.

Ну і, звичайно, все, що виросло на вашій власній грядці, може ввібрати тільки те, чим поливали його ви. Отже, якщо у вас є можливість харчуватися власним урожаєм, використовуйте це.

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