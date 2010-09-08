20% бельгійців купують шкільні матеріали «second hand»
17:36, 08 вересня 2010Зарубіжні новини
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Яка антисанітарія!
Кожен п`ятий бельгієць купує не нові предмети, необхідні для навчання в школі.
Як повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga, про це свідчать результати on-line опитування, проведеного компанією iVox.
При цьому, товари «second hand» для школи більше купують фламандці (23,3%).
Для здійснення покупок близько 30% опитаних вдаються до послуг інтернет-сайтів, зокрема сайтів аукціонів і сайтів приватних оголошень.
Основним же джерелом придбання використаних раніше предметів для школи залишаються друзі і родичі.
За даними дослідження, найчастіше таким чином купують атласи та словники.
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