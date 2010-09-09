М'ясо і сир впускають в організм небезпечні бактерії

Ірландські учені під керівництвом Коліна Хілла університетського коледжу Кірка з`ясували: деякі збудники кишкових інфекцій, що проявляються у вигляді гострого отруєння, потрапляють в організм з м`ясом і сиром, використовуючи речовини в цих продуктах як "прикриття".

Серед подібних збудників і бактерії роду листерія, що викликають лістеріоз. Ці бактерії вражають багато внутрішніх органів людини і представляють найбільшу небезпеку для вагітних жінок і літніх людей. За останні 10 років кількість випадків лістеріозу в Європі збільшилася майже удвічі.

Учені з`ясували, як саме листерії одурюють захисний бар`єр організму. Отже, вони використовують речовини, що входять до складу деяких продуктів. Йдеться про глутамати, які нейтралізують шлунковий сік. У великих кількостях вони містяться в м`ясі і м`яких сирах. Виходить, з`ївши заражений сир або м`ясо, з`являються реальні шанси захворіти лістеріозом.

newsland.ru