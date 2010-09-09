Скільки потрібно грошей для повного щастя

Не секрет, що для багатьох людей рівень прибутку і міра задоволеності життям зв`язані. Проте є якийсь поріг, після якого відмінності стираються. Виявляється, для американців цей поріг складає 75000 доларів щорічно. У цьому упевнені Деніел Канеман і Ангус Дітон з Прінстонського Університету. Вони проаналізували дані опитів 450000 американців, надані Американським інститутом громадської думки імені Геллапа.

Основними опорними точками в дослідженні були два критерії: якість життя (визначає рівень комфорту, яким оточено повсякденне життя людини; оцінювалося за десятибальною шкалою) і рівень емоційного щастя (сформовано на підставі відомостей про пережиті позитивні і негативні емоції). Отже, середня оцінка якості життя американців склала 6,76 з 10. При цьому 85% стверджують, що вони щодня відчувають багато позитивних емоцій, а сумують і постійно переживають 24% опитаних.

Що стосується рівня доходу, то повсякденність американців наповнена щасливими моментами у меншій мірі, якщо річний дохід досить низький. Бідність також підсилює емоційний біль від життєвих негараздів - важких захворювань, розлучення, самоти, нещасного випадку. При збільшенні суми річного доходу підвищується і кількість позитивних переживань. Але це відбувається поки річний дохід не досягає 75000 доларів. Далі інші чинники (особливості темпераменту людини або випадкові події з нею) починають грати основну роль, що зводить роль грошей практично нанівець.

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