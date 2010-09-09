Даїшник хотів позбавити прав помираючого

У Челябинській області РФ відбувся справді шокуючий випадок – даїшник хотів позбавити прав вмираючу людину, передає «Російська газета». 63-річний чоловік за кермом автомобіля раптом відчув себе погано, причому настільки, що він не справився з керуванням, заїхав на бордюр і збив огорожу. Свідки події викликали на місце аварії ГІБДР. Коли доблесний співробітник автоінспекції прибув на місце, то він побачив, що шофер ледве стоїть на ногах, тримається за голову і серце. При цьому чоловік до ладу нічого не міг навіть пояснити.

Даїшник не став цікавитися здоров`ям постраждалого. Натомість він забрав всі документи і пішов в свою машину виписувати протокол про усунення водія від керування транспортним засобом, а також про направлення на медосвічення. А оскільки чоловік вже не міг говорити, то даїшник тут же почав складати протокол про відмову від медичного огляду. І лише другий співробітник ГІБДР зрозумів, що людині дійсно погано. Саме він і викликав лікарів.

Останні констатували у водія інсульт. Його відвезли в лікарню, і через тиждень 63-річна людина померла. При цьому в його крові ніякого алкоголю виявлено не було.

А що ж наш чесний даїшник? А він, навіть зрозумівши, що у чоловіка був інсульт, вирішив чогось направити матеріали про позбавлення до суду! Даїшник був покараний. Йому оголосили сувору догану і знову випустили на дорогу. Тим часом родичі вимагають звільнення інспектора, адже коли б не його бездушність і цинізм, то людина, можливо, залишилася б живою.

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