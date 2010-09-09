У ЄС скоротять медичні експерименти на тваринах

У Європейському Союзі скоротять використання тварин з метою проведення наукових експериментів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в законодавстві, схваленому сьогодні Європарламентом на сесії в Страсбурзі.

Згідно з прийнятим рішенням, країни-члени ЄС отримають перехідний період терміном на 2 роки для імплементації нових законодавчих норм до національного законодавства.

Схвалений документ передбачає, зокрема, оцінку національними органами влади стану здоров`я тварин, що використовуються в наукових цілях, з метою сприяння розвитку альтернативних методів проведення експериментів.

При цьому країни-члени повинні забезпечити, щоб у разі існування визнаних в ЄС альтернативних методів тестування, ніж тести з використанням тварин, використовувалися б саме такі альтернативні методи.

Використання тварин в лабораторіях дозволятиметься лише при дослідженнях, що стосуються хвороб людей, тварин або рослин, при тестуванні медикаментів і препаратів для збереження популяції, а також у вищій освіті і при кримінальних розслідуваннях.

Нове законодавство також забороняє використання великих приматів, таких як шимпанзе, горили, орангутанги, в наукових дослідженнях, крім випадків, коли без використання таких приматів неможливо досягти цілей дослідження.

Національні органи влади повинні будуть здійснювати перевірки установ, в яких використовуються тварини для досліджень, при цьому частина з них повинна проводитися без попереднього оголошення.