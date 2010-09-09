Гриби, які лікують

Опеньки — для крові і потенції. Лише 100 г опеньок можуть задовольнити добову потребу в цинку і міді, яка бере участь в процесі кровотворення і підвищують чоловічу потенцію. Опеньки можна заморозити і додавати в будь-які страви.

Білий гриб — для серця (завдяки алкалоїду герцедину). Плюс очищає судини при атеросклерозі. Ці гриби можна висушити або заморозити і потім по 20 г додавати в страви 2—3 рази в тиждень. Курс лікування — 1 місяць.

Мухомор (зовнішньо!) — для суглобів. Речовина мускарин знімає запалення з суглобів. Для цього дрібно нарізані гриби залити соняшниковою олією і варити 30 хвилин. Маззю натирати суглоби 3—4 рази в день 2 тижня.

Глива багата на антибіотики. Приготуйте настоянку: 20 г грибів залийте 100 г горілки. Залиште настоюватися 10 днів. Закапуйте ніс або промивайте горло при перших симптомах протягом 2—3-х днів по 3 рази на день.

Шампіньйони — від стафілоккока. Природні антибіотики на відміну від синтетичних радикально справляються з цією інфекцією. Вживати у вигляді настоянки (див. гливи).

Маслюки — від головного болю. Ці гриби містять особливу смолянисту речовину, яка знімає гострі головні болі.

Рижик — проти запалення. Містить протизапальну речовину, схожу по дії з гормоном кортизоном, завдяки чому корисний при будь-яких болях і запаленнях.

Груздь — від кашлю. Завдяки антибактеріальним речовинам — фітонцидам — груздь корисний тим, хто страждає туберкульозом і бронхітом. Ці гриби краще солити і ласувати ними всю зиму.

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