Гриби, які калічать

Мухомор ви не сплутаєте ні з яким іншим грибом. Але серед отруйних є такі гриби, які чудово маскуються під їстівні, чим дуже небезпечні. Про них ми і розповімо.

Бліда поганка. Її плутають з лісовим шампіньйоном. Щоб не допустити цю фатальну помилку, потрібно знати: у шампіньйона пластинки рожеві, а у поганки завжди білі.

Перцевий гриб. Його часто плутають з їстівними грибами — моховиками і маслюками. Щоб їх відрізнити, важливо знати таку прикмету: якщо ви зріжете перцевий гриб, то на зрізі він почервоніє. Моховик при цьому посиніє, а маслюк не поміняє забарвлення.

Помилковий валуй. Цей гриб дуже схожий на їстівного валуя, але на відміну від нього, не має рубчастого капелюшка.

Лжелисичка. Отруйна лисичка забарвлена яскравіше, у неї крупні червоно-оранжеві пластинки і при цьому тонша ніжка.

Жовчний гриб. Зовні схожий з підберезником і білим грибом, тому його часто збирають замість них. Відрізняється від їстівних грибів рожевою поверхнею трубчастого шару, рожевіючою м`якоттю на розрізі і бурою (а не білою) сіточкою на ніжці.

Лжеопеньки. Відрізнити їстівні гриби від помилкових можна за кольором пластинок. У «хороших» вони завжди білі або кремові і ніколи не темніють. У «поганих» пластинки сіро-жовті, швидко темніють і стають бурими або практично чорними.

segodnya.ua