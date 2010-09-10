Що робити, якщо ви отруїлися грибами?

Якщо ви чи ваші близькі отруїлися грибами, дотримуйтесь основних заходів.

1. При перших ознаках отруєння, навіть легкого, негайно викликайте швидку допомогу!

2. До прибуття лікаря не втрачайте часу. Очистіть шлунок і кишечник від їжі, що містить отруту. Для цього випийте якомога більше кип`яченої води з содою (1 ч. л. на 0,5 л води) або слабко-рожевого розчину марганцівки. Цю процедуру треба повторити кілька разів.

3. Поставте клізму (можна з розчиненим у воді сорбентом). Промивайте нею кишечник до тих пір, поки не буде виходити просто чиста вода.

4. Потім дайте потерпілому проносне і вкладіть в ліжко, а до ніг покладіть грілку, щоб вгамувати озноб.

5. До приїзду лікарів хворому не можна вживати їжу й протипоказані будь-які спиртні напої: алкоголь сприяє всмоктуванню організмом отруйних речовин.

6. Не викидайте залишки грибів та їх очистків. Віддайте їх лікарям для лабораторного дослідження - так буде простіше призначити правильне лікування, адже у кожного з грибів своя протиотрута.

segodnya.ua