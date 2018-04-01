Як врятуватися від депресії, або Коли душа плаче

На початку XX століття депресія діагностувалася лише у одного пацієнта із всіх психіатричних хворих, а до початку XXI століття кількість хворих збільшилася вже в 200 разів. Подібному збільшенню сприяли нескінченні війни, повені, землетруси, епідемії, економічні, політичні і соціальні чинники. Депресіями страждають в будь-якому віці, але частіше в немолодому і старечому, на тлі перенесених інсультів і інших уражень мозку. Захворювання може протікати приховано і маскуватися під виглядом інших захворювань, наприклад, хвороб серця, викликаючи постійні болі, задишку, завмирання, перебої. Біль може бути локальним, тобто місцевим, але буває і системним: тупий, монотонний, не піддається лікарській і іншій терапії. Смуток замінює на обличчі усмішку, втрачається інтерес до минулих задоволень.

Порушується сон, апетит. Хворий або худне, або помітно видужує. Мучить рясна пітливість, озноб, задуха, нудота. Блювота, болі в грудях, животі, оніміння кінцівок. Хворі, що знають про передвісники таких станів, наперед приймають наказані ліки. Але що робити тим, хто перший раз зіткнувся з подібною проблемою? Як пережити цю чорну смугу в житті?

Всім відомо, що порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих. Це стосується і тих, хто тоне в життєвих бурях. Тому, не відкладаючи ні на хвилину, починайте операцію порятунку.

Дихайте рівномірно

Психотерапія і її різновиди займають одне з провідних місць в боротьбі з депресією. Дыхательно-релаксаційний тренінг зовсім недавно увійшов до арсеналу лікування. Суть його в тому, що в процесі тренування переходять з грудного дихання на діафрагмальне; тривалість видиху збільшується в два рази в порівнянні з вдихом, що приводить до поглиблення дихання, зменшується активність стовбурової частини і поліпшується мікроциркуляція в судинах мозку, знижується внутрішня напруга і відчуття тривоги.

Світлотерапія

Для лікування цього захворювання часто використовується фототерапія. У осінньо-зимовий період за рахунок дефіциту світла у багатьох хворих виникає або посилюється клінічна картина депресії. Фототерапія направлена на усунення цього дефіциту і поліпшення загального стану. Яскравий білий світ через сітківку очей діє на гіпоталамус, що веде до збільшення серотоніну і допамину, необхідних для роботи мозку.

Приємних снів!

Однією з ознак депресії є також порушення сну. Сон робиться поверхневим і тривожним. Не всі хворі засинають від ліків, тоді на допомогу їм приходить безсоння.

Вдихаємо аромати

Для лікування безсоння рекомендуються подушки з травами. Багато хворих відмовляються від такого «снодійного» через те, що наповнювач шарудить і часто володіє дуже різким неприємним запахом. В цьому випадку можна скористатися ароматичними оліями. Підбирається одна або приємна композиція з декількох олій, наноситься на серветку і кладеться під наволочку. Краще всього використовувати жасмин, лаванду, аніс, чебрець, м`яту, ладан і ромашку. Вони допоможуть зняти дратівливість, агресивність, угамувати сльози і інші симптоми депресії.

Розслабляючі ванни

Великою підмогою для зняття симптомів захворювання є ванни з морської солі, соляно-хвойні, йодо-бромисті, з температурою від 36 до 40 градусів, якщо дозволяє серце. Курс складає 10–15 ванн по 20–30 хвилин кожна.

Важливо!

Відмовтеся від куріння і алкоголю, займіться спортом, гуляйте перед сном, виключіть телепередачі дратівливого характеру, слухайте приємну музику, підтримуйте оптимальний температурний режим в спальні – все це допоможе вам знайти душевну рівновагу, налагодити сон і активно протистояти депресії.

Фітотерапія

Неоціненною помічницею в лікуванні депресивних станів є фітотерапія. При безсонні рекомендуються збори такого складу:

материнка, пустирник, таволга

валеріана, глід, нігтики, шишки хмелю, чебрець

кріп, полин звичайний, вовконіг, кульбаба, меліса.

Відвар одного з вказаних зборів п`ють по половині стакана вранці і увечері протягом трьох місяців. На ніч краще з ложкою меду.

neboley.com.ua