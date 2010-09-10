Запах м'яти допомагає схуднути

13:22, 10 вересня 2010
Зарубіжні новини
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Нова аромодієта

Американські учені одного з університетів в Західній Вірджінії в ході дослідження прийшли до висновку, що певні запахи можуть допомогти людині позбавитися зайвих кілограмів.

Експеримент, в якому взяли участь декілька тисяч представниць прекрасної статі, охочих позбавитися зайвої ваги, засвідчив той факт, що вдихання запаху м`яти сприяє ефективному схудненню.

Нова аромодієта не вимагає скорочення раціону або виключення з нього улюблених продуктів. Людині досить просто накрапати на зап`ястя небагато розчину з м`яти і вдихати його протягом дня, передає vrach.tv.

Автори дослідження, грунтуючись на результатах експерименту, заявили, що людина, що застосовує цю дієту, вживає щотижня на 1800 калорій менше звичайного.

focus.ua

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