Коктейль, що бадьорить, для вашої шкіри

Освіжає, тонізує, підтягує, омолоджує і навіть лікує — все це про мезотерапію. Процедура складається з серії уколів дуже маленької глибини (від 0,2 до 6 міліметрів), які роблять практично в будь-які частини тіла.

Мікроін`єкції чудово зволожують шкіру, підвищують її еластичність і пружність, тому найчастіше застосовуються як “ліки від в`янення” після 35–40 років. Найчастіше до складу “еліксирів краси” входять:

гіалуронова кислота — інтенсивно зволожує, забезпечує шкірі пружність і тонус;

кремній — дає ефект ліфтингу, стимулює регенерацію сполучної тканини, за рахунок чого підтягує будь-які частини тіла і обличчя;

диметиламіноетанол (ДМАЕ) — має сильну ліфтингову дію, стимулює тонус м`язів обличчя, коли його овал починає втрачати чіткість. Препарат тваринного походження — його одержують з лососевих риб;

комплекси спеціально підготовлених для клітин шкіри вітамінів і амінокислот — живлять і тонізують;

екстракт ікри — ефективний регенерант;

гексапептид — речовина антимімічної дії. Застосовується при початкових невеликих мімічних зморшках навколо очей, продовжує ефект ін`єкції ботулотоксину;

коензим Q10 — сильний антиоксидант;

комплекс чинників зростання — покращує мікроциркуляцію, стимулюючи фібробласти ділитися активніше і проводити більше колагену і еластину;

екстракти папайї, манго, ананаса — тонізують шкіру;

екстракт зеленого чаю — в різному дозуванні для обличчя дає регенеруючий ефект, а для тіла — ліполітичний і такий, що підтягає;

екстракт гінкго билоба — зміцнює судини;

дезоксихолат натрію — покращує обмін речовин в клітинах.

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