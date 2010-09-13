Морепродукти переможуть депресію
09:09, 13 вересня 2010Зарубіжні новини
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Цілющі властивості вітаміну В12
Група фахівців з Фінляндії в ході дослідження прийшла до висновку, що вживання морепродуктів покращує настрій, таким чином допомагаючи людині справитися з депресією.
У експерименті, проведеному фінськими дослідниками, взяли участь декілька сотень добровольців, яким було запропоновано регулярне вживання морепродуктів.
По словах учених, вся справа в цілющих властивостях вітаміну В12, який при достатній кількості в організмі здатний активізувати вироблення амінокислоти, що піднімає настрій, передає vrach.tv.
Велика кількість цього вітаміну міститься також в м`ясі і печінці, відзначають фахівці.
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