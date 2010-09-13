Морепродукти переможуть депресію

Група фахівців з Фінляндії в ході дослідження прийшла до висновку, що вживання морепродуктів покращує настрій, таким чином допомагаючи людині справитися з депресією.

У експерименті, проведеному фінськими дослідниками, взяли участь декілька сотень добровольців, яким було запропоновано регулярне вживання морепродуктів.

По словах учених, вся справа в цілющих властивостях вітаміну В12, який при достатній кількості в організмі здатний активізувати вироблення амінокислоти, що піднімає настрій, передає vrach.tv.

Велика кількість цього вітаміну міститься також в м`ясі і печінці, відзначають фахівці.

focus.ua