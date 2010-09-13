Помада допоможе кинути палити і схуднути
10:02, 13 вересня 2010Зарубіжні новини
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Спеціальні добавки
Команда західних фахівців у галузі косметології в ході унікальних лабораторних досліджень розробила нову губну помаду, яка може допомогти представницям прекрасної статі позбавитися куріння і підвищеного апетиту.
Лабораторні тестування засвідчили той факт, що спеціальні добавки можуть понизити апетит і привести до відмови від куріння.
За допомогою особливих асоціацій у людини виробляється звичка до запахів, що і приводить до небажання палити і вживати надмірну кількість їжі.
Наприклад, додавання запаху м`яти в найпопулярніший косметичний засіб допоможе позбавитися відчуття голоду, а запаху лимона — приводить до небажання викурити сигарету.
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