Помада допоможе кинути палити і схуднути

Команда західних фахівців у галузі косметології в ході унікальних лабораторних досліджень розробила нову губну помаду, яка може допомогти представницям прекрасної статі позбавитися куріння і підвищеного апетиту.

Лабораторні тестування засвідчили той факт, що спеціальні добавки можуть понизити апетит і привести до відмови від куріння.

За допомогою особливих асоціацій у людини виробляється звичка до запахів, що і приводить до небажання палити і вживати надмірну кількість їжі.

Наприклад, додавання запаху м`яти в найпопулярніший косметичний засіб допоможе позбавитися відчуття голоду, а запаху лимона — приводить до небажання викурити сигарету.

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