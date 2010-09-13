Інтер'єр офісу впливає на здоров'я і продуктивність праці

Люди, що працюють в офісах, прикрашених картинами, квітами або іншими предметами інтер`єру, не тільки щасливіші і здоровіші, але також на 32% продуктивніше виконують свої обов`язки, переконані учені Університету Ексетера у Великобританії.

У більшості компаній офісні приміщення мають стандартне проектування і через це робоче середовище є сірим і безликим, що відображає уніфіковану корпоративну ідентичність, кажуть фахівці. З цієї причини похмуре середовище робочого приміщення може погіршити настрій співробітників і відповідно й їхню працездатність. Коли люди відчувають себе незатишно в оточуючій обстановці, вони менше зацікавлені у виконанні роботи та її якості, частіше відчувають роздратування та втому, пояснюють психологи. Автори дослідження переконані, якщо співробітникам давати можливість самим оформляти своє робоче місце, вони будуть більш щасливими на роботі, ефективніше виконуватимуть поставлені перед ними завдання.

Експерти досліджували продуктивність праці 2 тис. службовців у різних робочих просторах. Результати досліджень довели - що більше люди контролюють розташування речей і дизайн особистого офісного приміщення, тим вони щасливіші, комфортніше почуваються на роботі і більш мотивовані виконувати справи. У другому експерименті спостереження проводилися серед співробітників, які працювали або у "голому" офісі, або в приміщенні, прикрашеному рослинами, картинами, фотографіями і різними предметами інтер`єру. Люди, які працювали в місці, оформленому дизайнером, були на 32% продуктивнішими. Психологи вважають, що за допомогою самобутнього дизайну робочого простору можна при мінімальних витратах підвищити добробут і продуктивність праці в компанії.

ami-tass.ru