Як заспокоїти нерви за хвилину

Спосіб 1. Сядь, розслабся, ввіднови дихання. Закрий очі і протягом 30 секунд уявляй собі прохолодну воду білого кольору (не прозору, а білу, як молоко), яка ллється як водоспад, на верхівку і повільно сходить з голови до кінчиків пальців ніг. Потім уяви, як вся вода повільно стікає на підлогу у воронку. Зроби глибокий вдих і відкрий очі.

Спосіб 2. Змочи руки прохолодною водою і доторкнися до шиї (спочатку однією рукою, потім двома). М`яко, круговими рухами, протягом 30 секунд, розтирай шию і плечі, потроху збільшуючи силу натиснення пальців. Потім протягом 30 секунд зменшуйте силу натискання до легкого дотику. Потім ополосни шию прохолодною водою.

Спосіб 3. Візьми рушник із щільної тканини. Гарненько стисни його в руках і скрути з усіх сил, начебто вичавлюючи. Стисни зуби, міцно заплющив очі і максимально напруж всі м`язи тіла (особливо у ділянці шиї і рук). Через 25-30 секунд різко кинь рушник на підлогу і розслаб м`язи.

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