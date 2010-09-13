В англійця рак крові відступив ще до початку лікування

Коли лікарі повідомили 60-річному англійцеві Пітеру Крейну, що його нездужання, яке колишній вчитель відчував протягом декількох тижнів, має дуже серйозну причину - одну з форм лейкемії, Крейн, зрозуміло, сильно перенервував. Але лікарі сказали Пітеру, що форма, яку вони у нього виявили, піддається лікуванню, більше того, вони попередили Крейна про те, що лікування слід починати не негайно, а через певний час, коли хвороба досягне тієї стадії, коли хіміотерапія виявиться найбільш ефективною. Але коли Пітер для контролю в черговий раз здав аналіз крові, подиву медиків не було меж - хвороба зникла. Чудове зцілення Пітера Крейна від «раку крові» має своє наукове пояснення і навіть назву, але від цього не перестає залишатися вкрай рідкісним явищем.

Протягом вже 12 місяців кожен аналіз свідчить про те, що Крейн зцілився або, як кажуть медики, «сталася спонтанна ремісія».

Медицині відомі подібні випадки спонтанної ремісії, але вони дійсно вкрай рідкісні - 1 випадок на 100 000 випадків захворювання. Найбільш часто спонтанні ремісії трапляються при таких формах злоякісних пухлин як рак нирок, яєчка, деяких формах раку шкіри і захворюваннях крові, подібних тому, що спочатку було виявлено у Пітера Крейна.

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