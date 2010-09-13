У Австралії почали рекламувати евтаназію

В Австралії розпочалася рекламна кампанія щодо легалізації евтаназії, повідомляє Australian AP.

За словами відомого прихильника добровільного відходу з життя Філіпа Ніцшке (Philip Nitschke), який ініціює кампанію, подібна реклама проводиться в країні вперше. Вона покликана спонукати людей замислитися про евтаназію особисто і викликати громадські дебати з цього питання.

У рамках кампанії по нічному телебаченню буде показуватися рекламний ролик, в якому літня невиліковно хвора людина розмірковує про прийняті в життя рішення. За задумом режисера, реклама повинна підкреслити, що людина, що має свободу вибору протягом життя, не має її, коли йдеться про смерть. У кінці ролика старий, дивлячись у камеру, вимовляє: "Чому ви не даєте мені вибору?"

Трансляція почнеться в Брісбені, потім ролик почнуть показувати в Мельбурні, Сіднеї та Аделаїді.

Крім того, реклама евтаназії з`явиться на вуличних щитах, розташованих по всій Австралії. Загальна вартість рекламної кампанії складе 60 тисяч доларів. Більшу частину цієї суми виділила індійська ініціативна група Exit International, яка планує розпочати аналогічну кампанію.

Ніцшке висловив надію, що реклама викличе широкий громадський резонанс, який не дозволить політикам відмахуватися від питань, пов`язаних з легалізацією евтаназії.

medportal.ru