Пиво - стародавній антибіотик?

Хімічний аналіз кісток із старонубійських поховань здивував учених: виявилося, що представники цієї загиблої цивілізації користувалися антибіотиками. Швидше за все, джерелом їх в ті роки могло бути тільки... пиво.Це дійсно вражає: офіційно ера використання антибіотиків почалася в 1928 р., з відкриттям Пеніциліну – можливо, однією з найважливіших подій в історії медицини. Виходить, що, хоч і неусвідомлено, людство користувалося цими речовинами вже за декілька тисяч років до цього.

До такого висновку прийшла група американських дослідників на чолі з антропологом Джорджем Армелагосом (George Armelagos) і хіміком Марком Нельсоном (Mark Nelson). Армелагос розповідає: «Лікуючі речовини, антибіотики – зазвичай ми пов`язуємо лише з сучасною медициною. Але сьогодні стає все більш ясно, що навіть доісторичні цивілізації використовували емпіричний підхід для пошуку ефективних лікувальних сполук. Особисто у мене немає ніякого сумніву: вони розуміли, для чого і що використовувати».

Ще в 1980-х команда Армелагоса, досліджуючи зразки кісток з старонубійських поховань, виявила в них сліди татрицикліну – притому що знахідка датується 350-550 рр. до н.е. і відноситься до суспільства, на наш погляд, досить примітивного.

Згодом учені припустили, що джерелом антибіотика для нубійців тієї епохи могло служити пиво. Річ у тому, що зерна, що використалися ними для ферментації і варива напою, містили грунтові бактерії - стрептоміцети, що продукують тетрациклін. За сучасними мірками, це було забруднення – але забруднення надзвичайне корисне.

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