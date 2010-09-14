Чим шкідлива картопля

Учені з Гарвардського університету виявили, що часте вживання картоплі підвищує ризик розвитку діабету 2-го типу у жінок. Результати широкомасштабного довготривалого дослідження були опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

У дослідженні, що продовжувалося протягом 20 років, брало участь 84555 американок.

Учені під керівництвом Томаса Хелтона (Thomas L. Halton) підрахували, що у жінок, що споживали картоплю найчастіше, ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу протягом 20 років зростав на 14% в порівнянні з тими, хто вживав картоплю рідко. У любительок картоплі-фрі ризик цукрового діабету виявився ще вищим і склав 21%.

Найбільш сильний взаємозв`язок простежувався у жінок, страждаючих ожирінням, яке саме по собі збільшує ризик цукрового діабету.

Картопля багата мінеральними речовинами, в основному калієм, і особливо корисна людям із захворюваннями серця і нирок. Проте, у картоплі високий глікемічний індекс (ГІ), тобто її споживання приводить до швидкого і сильного підвищення рівня цукру в крові.

newsland.ru