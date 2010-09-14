ВООЗ закликала легалізувати метадонову терапію

Європейський регіон ВООЗ є єдиною територією, де темпи епідемії ВІЛ-інфекції продовжують наростати. Про це заявила, виступаючи на конференції ВООЗ в Москві, глава регіонального бюро ВООЗ Сюзанна Якабу.

У своєму вітальному слові до учасників конференції Якабу нагадала, що на відміну від інших регіонів світу, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в країнах Європи та Центральної Азії щорічно зростає. У таких умовах, вважає Якабу, для боротьби з епідемією необхідно використовувати нові науково обгрунтовані методи профілактики ВІЛ-інфекції.

До числа таких методів, підкреслила глава регіонального бюро ВООЗ, входять програми зниження шкоди, у тому числі замісна терапія опіоїдних - забезпечення контрольованого доступу до препаратів опіоїдної групи метадону та бупренорфіну для наркоманів, які вживають ін`єкційні вуличні наркотики.

Якабу визнала, що влада деяких держав Європейського регіону вважають неприйнятними пропоновані методи профілактики ВІЛ-інфекції. Разом з тим Якабу підкреслила, що світова наука має в своєму розпорядженні достатній обсяг даних для того, щоб вважати ці методи ефективними та безпечними.

Росія є однією з небагатьох країн Європейського регіону ВООЗ, яка відмовляється від впровадження замісної опіоїдної терапії. Про неприйнятність легалізації метадону неодноразово заявляли керівники Росспоживнагляду і Мінздравсоцрозвитку.Ряд чиновників російського МОЗ висловлювали також сумніви в доцільності подальшого існування програм зменшення шкоди (обмін шприців та розподіл презервативів серед представників груп ризику), що діють у ряді регіонів РФ.

medportal.ru