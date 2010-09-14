Канадські лікарі дали перший трансконтинентальний наркоз

Канадські анестезіологи вперше в історії провели наркоз пацієнту, що перебував на іншому континенті, за допомогою відеоконференцзв`язку, повідомляє EurekAlert.

Експериментальний сеанс телеанестезії став продуктом співпраці кафедр анестезії Університету Макгілла в Монреалі і Пізанського університету, які розробили цю методику для допомоги пацієнтам, що живуть у віддалених малонаселених районах, де послуги фахівців недоступні. Крім того, вони розраховують використовувати її для передопераційних консультацій вдома.

Дані хворого, якому оперували щитовидну залозу в Пізі, в реальному часі транслювалися в Монреаль за допомогою чотирьох відеокамер: одна з них передавала параметри дихання, друга - інформацію з моніторів життєвих показників (пульс, ЕКГ, насичення крові киснем), третя - хід операції , а четверта - будь-яке необхідне в конкретний момент зображення.

Перед операцією канадські анестезіологи провели відеоконференцію з Італією, в ході якої ознайомилися з історією хвороби пацієнта і його поточним станом. Під час втручання вони регулювали роботу анестезіологічного обладнання і призначали необхідні препарати, що вводяться автоматично. На випадок непередбаченої ситуації в операційну була готова терміново прибути бригада італійських анестезіологів.

Експеримент пройшов успішно; дослідники мають намір підтвердити його результати в подальших дослідженнях.

medportal.ru