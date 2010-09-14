Щодня 4 млрд запитів на тему сексу - з дитячих комп'ютерів

Як з`ясувалося, з питаннями про секс діти звертаються до інтернету досить часто. А саме - з дитячих комп`ютерів по всьому світу кожен годину надходить близько 180 тисяч запитів на порносайти, а на добу - 4 мільярди запитів. Про це йдеться в прес-релізі російської компанії «Лабораторія Касперського». Такі цифри зареєстровані «системою батьківського контролю», покликаної захистити дітей від шкідливого контенту в інтернеті.

Настільки жвавий інтерес дітей до спілкування між статями помічений не вперше. Так, за даними дослідження, проведеного компанією Symantec в грудні 2009 року, запити sex і porn входять до п`ятірки найпопулярніших серед користувачів молодше 18 років. Популярніші - лише запити на сайти YouTube, Google і Facebook.

Система батьківського контролю, звичайно, річ корисна. Але було б наївно вважати, що вона здатна приховати від сучасних дітей факт існування сексу. Якщо ви помічаєте у дитини інтерес до цієї теми, відкладати розмову до "коли подорослішаєш" безглуздо: він і сам все з`ясує. Але як і з яких джерел, передбачити не можна. Тому краще, якщо дитина буде задовольняти свою цікавість під егідою батьків, не боячись і не соромлячись їх.

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