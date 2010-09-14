Чому вагітним не поступаються місцем в транспорті?

Багато пасажирів не поступаються вагітним місцем в транспорті тому, що не упевнені, чи чекає жінка дитину, чи страждає надмірною вагою, показало опитування. Люди бояться образити повну жінку, прийнявши її за вагітну. Про це пише британська газета Daily Mail.

Згідно опитування, проведеному на сайті gurgle.com, 84 відсотки британок на третьому триместрі вагітності (29-40 тижнів) були вимушені стояти в транспорті, тому що ніхто не поступався їм місцем.

Одна з учасниць дискусії, що розгорнулася на сайті, на ім`я Емі написала: «Я трохи не знепритомніла в переповненому автобусі, тому що було дуже жарко і ніхто не поступився мені місцем».

У свою чергу, інший користувач на ім`я Луіса, поділилася таким досвідом: «Я їхала в коледж потягом, і звернула увагу на жінку, яка, здається, знаходилася на останніх місяцях вагітності. У потягу було багато народу, і я запропонувала жінці сісти на моє місце. Вона подивилася на мене так, ніби я глибоко її образила, і в недвозначній формі запропонувала мені піти куди подалі. Я зовсім не хотіла її образити. Тепер я багато раз подумаю, перш ніж поступитися кому-небудь місцем».

Щоб уникнути подібних непорозумінь компанія Mothercare пропонує вагітним носити значки з написом «Дитина на борту!»

mama.ru