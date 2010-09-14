Масаж зміцнює імунітет

Американські фахівці з медичного центру в Каліфорнії в ході експерименту дійшли до висновку, що регулярні сеанси масажу допомагають людині зміцнити імунітет.

У експерименті, проведеному ученими, взяли участь 24 добровольці, які щодня впродовж 45 хвилин проходили сеанси інтенсивного масажу, передає vrach.tv.

За словами експертів, після повного сеансу масажу у добровольців фіксувалося поліпшення якості лімфоцитів, які грають безпосередню роль в захисті організму від небезпечних інфекцій.

focus.ua