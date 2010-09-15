Кращий сніданок, на думку учених

Лондонські фахівці назвали кращий сніданок. Регулярне вживання яких продуктів вранці забезпечує зарядом енергії на весь день, а також допомагає зберегти здоров`я?

Згідно висновкам учених, яєчня - кращий сніданок. Вживання яєць на початку дня допомагає впродовж довгого часу зберігати активність як фізичну, так і інтелектуальну.

Яйця можна з легкістю назвати суперїжею, передає Daily Mail. Вони багаті протеїнами, вітамінами D і B12, амінокислотами і навіть антиоксидантами. До того ж вживання яєчні вранці не приводить до набору ваги.

newsland.ru