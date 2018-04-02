Як примусити мозок міркувати швидше

Як примусити мозок міркувати швидше

11:00, 15 вересня 2010
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Не потрібно ставитися до швидкодії сірої речовини як до чогось найзвичайнісінького. Гнучкий і гострий розум - не даність, а результат роботи над собою...

Не потрібно ставитися до швидкодії сірої (насправді коричневої) речовини як до чогось найзвичайнісінького. Гнучкий і гострий розум - не даність, а результат роботи над собою.

Сайт Fresher.ru розповідає, яких умов докласти, щоб термін нормального функціонування твоєї голови збільшився, і попереджає: "Якщо ця ідея не здається тобі блискучою, означає, ти вже погано міркуєш".

Хай мозок попітніє

Створенню резерву інтелектуальної потужності чудово сприяють, наприклад, вивчення іноземних мов і фізичні навантаження (під час тренування кров насичується киснем, що покращує роботу кори головного мозку).

Відклади калькулятор

Порахуй в думці, скільки коштують всі твої покупки в супермаркеті до того, як це зробить касир. Важко? Це добре, мозок прокачується. "Якщо ти діставатимеш телефон з калькулятором кожного разу, коли потрібно скласти більше двох чисел, твої розумові здібності слабшатимуть з кожним роком", - попереджає Томас Крук, директор Клініки з проблем пам`яті в Арізоні. Не хочеш в магазин - відкрий судоку і сиди вирішуй. Чим більше цифр крутиться в твоїй голові, тим більше нових зв`язків між нейронами з`являється. Зроби старече недоумство своєю нездійсненною мрією.

Як?

Прокладай маршрут поїздки подумки, а не за допомогою навігатора (просторове мислення - взагалі чоловіча перевага). Вивчи текст вподобаної пісні і відтвори його, не шукаючи підказки в інтернеті (відмінне тренування пам`яті). Запам`ятай номери телефонів тих, кому регулярно дзвониш (безглуздо лізти в телефон, щоб продиктувати комусь номер власної дружини, так?).

І почитай на ніч

Нехай навіть це буде 15 хвилин в день, замість телевізора. Читання стимулює уяву: сюжет книги у будь-якому випадку перетворюється в твоїй голові у візуальні образи. А значить, мозок працює. Дослідники з клініки Майо (США) стверджують, що читання зменшує ймовірність того, що до старості ти станеш тупити з будь-яких питань (по-розумному це - "ризик помірних когнітивних порушень").

Що саме?

Новий матеріал - це не тільки нова інформація, але і нові образи в голові. Будь-яка історична книга примусить тебе проводити паралелі з сучасністю (за аналітичні здібності відповідає права півкуля).

Думай, що їси і п`єш

Їжа впливає на мозок як наркотик, - стверджує професор нейрохірургії Каліфорнійського університету Фернандо Гомес-Панілла. - Правильні продукти активують нейротрасміттери, покращуючи комунікацію між клітинами мозку, і стимулюють вироблення білків, які захищають нейрони . А ось висококалорійна їжа - солодощі і жири - не тільки знижує загальну працездатність мозку, але і робить його більш уразливим для вільних радикалів, молекул, які ушкоджують тканини, відкриваючи шлях захворюванням. Отже ще раз подумай про свій раціон. І мова не тільки про нашу улюблену рибу, що несе тобі омега-3 жирні кислоти. Додай в раціон:

Спеції

Ось, здавалося б, звичайний розмарин. А за даними Journal of Neurochemistry, карнозинова кислота, що міститься в його листі, знижує ризик інсульту на 40%. Вона ж захищає клітини мозку від вільних радикалів, допомагає в профілактиці хвороби Альцгеймера і згладжує загальні ефекти старіння. Причому розмарин не самотній: постав поряд з ним на поличку корицю, куркуму, базилік, материнку, чебрець і шавлію - вони всі добрі. Ложку кориці в йогурт або каву, базилік або материнку - на бутерброд, розмарин - заварювати разом з чаєм.

І соки

Дослідники університету Південної Флоріди виявили, що у тих, хто випиває три і більше склянок фруктового або овочевого соку в тиждень, ймовірність хвороби Альцгеймера знижується на 76%. За словами автора дослідження Емі Боренштейн, в обороні мозку беруть участь поліфеноли - антиоксиданти, що у великій кількості містяться в овочах і фруктах.

Відволікайся

Не соромся побазікати біля офісного кулера або заводської їдальні. Експеримент учених з Університету штату Мічіган доводить, що навіть марнослів`я корисне: люди, які поспілкувалися один з одним протягом 10 хвилин, виконали тест на кмітливість краще за тих, кому завдання дали відразу, без розмов. "Соціальна взаємодія загострює пам`ять і запускає інші функції мозку, тому що тобі потрібно обробляти інформацію і, наприклад, визначати, іронізує опонент або говорить серйозно", - пояснює автор дослідження Оскар Ібарра. Ні з ким поговорити?

І не забувай відпочивати

Зайва старанність на роботі, може, і заохочується начальством, але і притупляє твою пам’ять. Минулого року журнал American Journal of Epidemiology опублікував дослідження, де чорним по білому написано: 55 і більш робочого часу в тиждень (11 годин в день при п`ятиденці) ведуть до істотно нижчих результатів в тестах на словарний запас і здатнясть до міркування. Оптимальний варіант 35-40 - годинний робочий тиждень. І ще: де багато роботи, там стрес і поганий сон, а на такому тандемі мозок далеко не виїжджав.

Як?

Знайди в робочому дні 20 хвилин, щоб полежати або посидіти із заплющеними очима вдалині від будь-яких джерел роздратування, - рекомендує організаційний психолог Річард Бест. - Не засинай, а лише дай мозку передихнути від безперервної обробки інформації. Нейрони, що відпочили, скажуть тобі спасибі.

Перемикайся

Окрім відпочинку, корисно міняти вид діяльності. Наприклад, розгадувати кросворди або ребуси.

newsland.ru

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