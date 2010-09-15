На прилавках - "хлорована" курятина

Не дивлячись на заборону, на прилавки російських магазинів продовжує поступати оброблена хлором курятина зі США, перевезена через країни митного союзу під виглядом продукції цих держав.

«Хотілося б відзначити насторожуючу нас інформацію, яку ми одержали з достовірних джерел, про те, що робляться спроби через треті країни завезти нам курятину американських виробників, оброблену хлором, переупаковану під виробників третіх країн», - повідомив у вівторок РІА Новини головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко.

Головний санітарний лікар Росії відзначив, що ті «значні принципові послаблення, які ми сьогодні маємо в рамках митного союзу, полегшують можливості такого завезення в нашу країну».

newsland.ru